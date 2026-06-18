Ombudsinstitutionen Aserbaidschans und Bosnien und Herzegowinas unterzeichnen Memorandum

Baku, 18. Juni, AZERTAC

Am Rande des Internationalen Bakuer Ombudsmann-Gipfels wurde ein Memorandum über die Zusammenarbeit zwischen der Menschenrechtsbeauftragten (Ombudsfrau) Aserbaidschans, Sabina Aliyeva, und den Ombudspersonen von Bosnien und Herzegowina, Nives Jukić, Nevenko Vranješ und Jasminka Džumhur, unterzeichnet.

Ziel des Memorandums ist der Austausch von Erfahrungen und Informationen im Bereich des Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Stärkung der institutionellen Zusammenarbeit sowie die Durchführung gemeinsamer Bildungsmaßnahmen in Bereichen von beiderseitigem Interesse.

Sabina Aliyeva betonte, dass das Memorandum die Zusammenarbeit zwischen den Ombudsinstitutionen beider Länder weiter stärken und die Voraussetzungen für einen wirksameren Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten schaffen werde.