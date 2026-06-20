Pakistan: Sieben Tote bei Bombenanschlag

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Im Nordwesten Pakistans sind bei einem Anschlag mindestens sieben Menschen getötet und drei weitere verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei wurde in der Nähe der Grenze zu Afghanistan ein erster Sprengsatz gezündet, als ein Geländewagen passierte. Die zweite Detonation erfolgte, als Rettungskräfte zum Einsatz kamen. Es gab zunächst kein Bekennerschreiben.

Pakistans Premierminister Sharif verurteilte den Anschlag. Seine Regierung sei weiterhin entschlossen, Terrorismus zu bekämpfen.