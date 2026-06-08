Pakistan zur Teilnahme am 2. Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforum eingeladen

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Eine pakistanische Delegation hat während eines Besuchs in Aserbaidschan Gespräche bei der Agentur zur Förderung von Exporten und Investitionen (AZPROMO) geführt.

Dabei wurden die Investitionsbedingungen in Aserbaidschan, die Infrastruktur in den Wirtschafts- und Industriezonen sowie die für Investoren geltenden Vergünstigungen vorgestellt, teilte AZERTAC mit.

Die Seiten erörterten mögliche Kooperationsbereiche in der Industrieinfrastruktur, der Textil- und Bekleidungsproduktion, im Einzelhandel, bei Lebensmittelprodukten, Gesundheitstechnologien, Medizintourismus und im Immobiliensektor. Zudem einigten sie sich auf den Austausch von Informationen.

Die pakistanische Seite wurde außerdem zur Teilnahme am 2. Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforum eingeladen, das im September in Baku stattfinden soll.