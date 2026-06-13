Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova empfängt Vizepräsidenten des kambodschanischen Senats

Baku, 13. Juni, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova hat den Zweiten Vizepräsidenten des Senats Kambodschas Thun Vathana empfangen.

Beide Seiten würdigten die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kambodscha sowie die konstruktive Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen, der Bewegung der Blockfreien Staaten und anderen internationalen Organisationen. Zudem wurde die Rolle der Parlamente bei der Vertiefung der bilateralen Beziehungen hervorgehoben.

Frau Gafarova betonte die Bedeutung gegenseitiger Besuche von Abgeordneten und der Zusammenarbeit in internationalen parlamentarischen Gremien. Thun Vathana betonte das Interesse Kambodschas am weiteren Ausbau der Beziehungen zu Aserbaidschan. Zudem wurden Perspektiven der parlamentarischen und parteipolitischen Zusammenarbeit sowie weitere Fragen von beiderseitigem Interesse erörtert.