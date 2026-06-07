Paschinjan: TRIPP-Projekt soll allen Ländern der Region zugutekommen

Tiflis, 7. Juni, AZERTAC

Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan hat sich zuversichtlich über die Zukunft der regionalen Zusammenarbeit geäußert. Das Verkehrs- und Infrastrukturprojekt TRIPP (Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand) werde Armenien, Aserbaidschan, die Türkei, Georgien und den Iran wirtschaftliche Vorteile bringen und könne die Region nachhaltig verändern.

Zugleich erklärte Paschinjan, er sehe keine Spannungen in den Beziehungen zu Russland und rechne in Zukunft mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen sowie der Öffnung von Verkehrswegen zur Türkei.