Polina Rahimova beendet Nationalmannschaftskarriere

Baku, 3. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Volleyballspielerin Polina Rahimova hat nach 15 Jahren ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Sie nahm unter anderem an vier Olympia-Qualifikationen, zwei Weltmeisterschaften und neun Europameisterschaften teil und stellte damit einen Weltrekord auf.

Ihr letztes Länderspiel bestritt Rahimova im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen die Türkei. Sie kündigte an, die Nationalmannschaft bei Bedarf künftig als Co-Trainerin zu unterstützen. Zudem plant sie ein Sommercamp für junge Volleyballspielerinnen.