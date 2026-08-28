Polnischer Botschafter in Aserbaidschan ins Außenministerium einbestellt

Baku, 28. August, AZERTAC

Der Botschafter der Republik Polen in Aserbaidschan, Pawel Radomski, ist in das Außenministerium Aserbaidschans einbestellt worden.

Wie der Pressedienst des Außenministeriums gegenüber AZERTAC mitteilte, wurde bei dem Treffen scharfer Protest gegen einen am 26. August im polnischen öffentlich-rechtlichen Sender TVP World ausgestrahlten Beitrag der Sendung „Eastern Express“ geäußert. Darin seien voreingenommene, nicht objektive und völlig inakzeptable Behauptungen gegen den aserbaidschanischen Staat und die Führung des Landes enthalten gewesen. Zudem habe sich der Moderator während der Sendung provokativ verhalten. Dem polnischen Botschafter wurde diesbezüglich eine Protestnote überreicht.

Aserbaidschan äußerte Verwunderung darüber, dass zu einer Zeit, in der zwischen Aserbaidschan und Armenien der Normalisierungs- und Friedensprozess voranschreitet, irreführende Informationen verbreitet würden.

Die Ausstrahlung anti-aserbaidschanischer Inhalte durch einen von der polnischen Regierung finanzierten öffentlich-rechtlichen Sender wurde als unfreundlicher Schritt bewertet, der dem Geist der bestehenden Partnerschaft widerspreche und den bilateralen Beziehungen erheblichen Schaden zufügen könne.

Die polnische Seite wurde aufgefordert, unverzüglich wirksame Maßnahmen zur Verhinderung solcher provokativen Kampagnen gegen Aserbaidschan zu ergreifen.