Präsident Aliyev: Politische, wirtschaftliche und soziale Stabilität prägen das heutige Aserbaidschan

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Aserbaidschan ist erst seit 35 Jahren unabhängig. Abgesehen von den ersten beiden Jahren, die von Krieg, Besatzung, einer humanitären Katastrophe und weiteren Schwierigkeiten geprägt waren, war die übrige Zeit durch die stabile Entwicklung des Landes gekennzeichnet. Dies ist die Grundlage für den Erfolg jedes Staates“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahrestagungen 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe (IsDB).

„Dort, wo Stabilität untergraben wird, kann von Entwicklung keine Rede sein. Politische, wirtschaftliche und soziale Stabilität, die heute die Realität Aserbaidschans ist, stellt nicht nur den wichtigsten Faktor unserer Entwicklung dar, sondern trägt auch zur Entwicklung der gesamten Region bei. Dank starker regionaler und internationaler Verbindungen ist Aserbaidschan bereits in vielen Bereichen zu einem bedeutenden Akteur geworden“, betonte das Staatsoberhaupt.