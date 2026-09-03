Präsident der OSZE-Parlamentarischen Versammlung besucht aserbaidschanisches Parlament

Baku, 3. September, AZERTAC

Der Präsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Pere Joan Pons Sanpietro, hat das aserbaidschanische Parlament besucht.

Bei Gesprächen mit Abgeordneten standen die Zusammenarbeit mit der OSZE, der Friedensprozess im Südkaukasus sowie regionale Wirtschafts- und Verkehrsprojekte im Mittelpunkt.

Sanpietro betonte die geostrategische Bedeutung Aserbaidschans, seine Rolle als wichtiger Gaslieferant Europas und als Knotenpunkt internationaler Logistikprojekte. Er würdigte zudem Aserbaidschans Beitrag zum Frieden in der Region und betonte die Bedeutung einer Anpassung der OSZE an die neuen geopolitischen Realitäten.