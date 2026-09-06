Präsident: Gute Voraussetzungen für Ausbau der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Eswatini

Baku, 6. September, AZERTAC

Zwischen Aserbaidschan und Eswatini bestehen gute Voraussetzungen für eine weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen. Das erklärte Präsident Ilham Aliyev in einem Glückwunschschreiben an König Mswati III. zum Unabhängigkeitstag des Königreichs Eswatini.

Aliyev bezeichnete den Besuch von König Mswati III. im Mai dieses Jahres in Baku zur Teilnahme am WUF13 als ein besonderes Ereignis in der Geschichte der Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass beide Seiten ihre gemeinsamen Anstrengungen fortsetzen werden, um die freundschaftlichen Beziehungen im Interesse ihrer Völker zu stärken und das Potenzial der Zusammenarbeit voll auszuschöpfen.