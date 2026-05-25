Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan wird weltweit bereits als Mittelmacht anerkannt

Baku, 25. Mai, AZERTAC

„Unsere internationalen Beziehungen sind sehr umfangreich. Die Zahl der Länder, die mit Aserbaidschan zusammenarbeiten wollen, steigt von Jahr zu Jahr“, sagte Ilham Aliyev bei einer Beratung zu Fragen der Landwirtschaft.

„Wir genießen weltweit ein sehr hohes Ansehen und ein sehr positives Image. Aserbaidschan wird weltweit bereits als Mittelmacht anerkannt, und Unternehmen aus vielen Ländern möchten in verschiedenen Bereichen mit uns zusammenarbeiten“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.