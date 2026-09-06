Präsident Ilham Aliyev besucht aserbaidschanische Marine VIDEO

Baku, 6. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Ilham Aliyev, hat gemeinsam mit First Lady Mehriban Aliyeva die aserbaidschanische Marine besucht.

Verteidigungsminister Generaloberst Zakir Hasanov erstattete dem Präsidenten Bericht. Anschließend legten Ilham Aliyev und Mehriban Aliyeva Blumen am Denkmal des Nationalleaders Heydar Aliyev vor dem Hauptquartier der Marine nieder und ehrten dessen Andenken.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady wurden über die taktischen und technischen Eigenschaften der unbemannten bewaffneten Überwasserschiffe SALVO sowie der Kamikaze-Drohnenboote KAYRA informiert. Die Systeme werden in einer gemeinsamen Produktionsstätte der dem Verteidigungsministerium unterstehenden „MIRAS Military-Industrial Company“ und der „DEARSAN Shipyard“ unter Einsatz moderner Technologien hergestellt.

Anschließend besichtigten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die Produktionsstätte und informierten sich über den Stand der Arbeiten. Die dort hergestellten unbemannten Überwasserschiffe wurden zudem praktischen Tests unterzogen.

Unter dem Vorsitz von Präsident Ilham Aliyev fand anschließend eine operative Beratung zur Entwicklung der Streitkräfte statt.