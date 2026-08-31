Präsident Ilham Aliyev: Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kirgisistan haben Bündnisniveau erreicht

Baku, 31. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kirgisistan zu einer strategischen Partnerschaft auf Bündnisebene begrüßt.

In einem Glückwunschschreiben an den kirgisischen Präsidenten Sadyr Dschaparow anlässlich des 35. Jahrestages der Unabhängigkeit Kirgisistans betonte Aliyev, dass die traditionell von Freundschaft und Brüderlichkeit geprägten Beziehungen der beiden Länder eine neue Qualität erreicht hätten.

Sein jüngster Staatsbesuch in Kirgisistan habe die enge Partnerschaft und die umfassende Kooperationsagenda beider Länder bestätigt und eine neue Etappe in den bilateralen Beziehungen eingeleitet.

Aliyev zeigte sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit und das Bündnis zwischen Aserbaidschan und Kirgisistan auch künftig im Interesse beider Völker weiter ausgebaut und gestärkt werden.