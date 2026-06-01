Präsident Ilham Aliyev: Die Welt kann nicht ohne fossile Brennstoffe leben

Baku, 1. Juni, AZERTAC

„Die Welt kann nicht ohne fossile Brennstoffe leben. Wir alle wollen ein besseres Klima, um unseren Planeten zu schützen. Wir alle möchten in einer besseren Umwelt leben“, sagte der aserbaidschanische Präsident, Ilham Aliyev, in seiner Rede bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung der Baku-Energiewoche.