Präsident Ilham Aliyev empfängt OSZE-Parlamentspräsident Pere Joan Pons Sampietro VIDEO

Baku, 3. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 3. September den Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Pere Joan Pons Sampietro, empfangen.

Der Gast gratulierte dem Staatsoberhaupt zu den Fortschritten auf der Friedensagenda zwischen Aserbaidschan und Armenien und betonte, dass einer der Konflikte im OSZE-Raum gelöst und ein dauerhafter Frieden in der Region erreicht worden sei.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Glückwünsche und wies darauf hin, dass die OSZE-Minsk-Gruppe, die fast 30 Jahre lang mit der Beilegung des Konflikts befasst gewesen sei, im Verhandlungsprozess keine Ergebnisse erzielt habe. Auch die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, die den unverzüglichen und bedingungslosen Abzug der armenischen Truppen aus dem aserbaidschanischen Hoheitsgebiet gefordert hätten, seien nicht umgesetzt worden. Aserbaidschan habe den Konflikt schließlich selbst mit militärisch-politischen Mitteln beendet und seine territoriale Integrität und Souveränität wiederhergestellt.

Im Laufe des Gesprächs wurde die Zufriedenheit mit den Kontakten und dem politischen Dialog zwischen Aserbaidschan und der Parlamentarischen Versammlung der OSZE hervorgehoben. Zugleich wurde die Bedeutung einer ausgewogenen Haltung gegenüber dem gesamten OSZE-Raum auf der Tagesordnung der Parlamentarischen Versammlung betont.

Auch der interkulturelle Dialog wurde angesprochen. Dabei wurden die Rolle und die Beiträge Aserbaidschans in diesem Bereich anerkennend hervorgehoben.

Der OSZE-Parlamentspräsident unterstrich zudem die Bedeutung der am 3. und 4. September in Baku stattfindenden IV. Internationalen Konferenz zur Minenräumung zum Thema „Humanitäre Minenräumung für den Wiederaufbau von Städten: Festlegung von Exzellenzstandards für sichere Siedlungen“. Er erklärte, dass das Problem der Minen auch auf der Tagesordnung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE stehe.