Präsident Ilham Aliyev weiht neues Gebäude der Zentralbank ein VIDEO

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat an der feierlichen Eröffnung des neuen Gebäudes der Zentralbank teilgenommen.

Der Vorsitzende der Zentralbank, Taleh Kazimov, informierte das Staatsoberhaupt über die im Gebäude geschaffenen Bedingungen und Einrichtungen.

Das neue Gebäude befindet sich an der Heydar Aliyev-Avenue in Baku. Es wurde nach den Grundsätzen moderner Stadtplanung konzipiert und vereint hohe Funktionalität mit fortschrittlichen technologischen Ausstattungsmerkmalen.

Präsident Ilham Aliyev besichtigte die Ausstellung, die mithilfe moderner Präsentationsmethoden den konzeptionellen Ansatz, die Gestaltungselemente sowie die technologische Entwicklung der nationalen Banknoten veranschaulicht.

Die Ausstellung zeigt die Geschichte der nationalen Banknoten, ihre Entwicklungsphasen sowie ihre gestalterischen Merkmale und Sicherheitsmerkmale.

Das 35-stöckige Gebäude wurde für eine Belegschaft von 1.300 Mitarbeitenden konzipiert und verfügt neben Konferenz- und Presseräumen über verschiedene Besprechungs- und Schulungsräume.

Bei der Planung des neuen Gebäudes wurde besonderer Wert auf Barrierefreiheit und Inklusion gelegt. Entsprechende Infrastrukturen gewährleisten Menschen mit körperlichen Einschränkungen einen komfortablen und sicheren Zugang sowie eine uneingeschränkte Nutzung der Räumlichkeiten.

Das Gebäude verfügt über 25 vollständig ausgestattete Räume für die Durchführung offizieller Treffen und Veranstaltungen.

Die Anlage wurde nach höchsten Standards in den Bereichen Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit errichtet und ist durchgängig mit modernster Technologie sowie zeitgemäßen Informationssystemen ausgestattet.

Zur Förderung des Wohlbefindens der Mitarbeitenden umfasst das Gebäude einen eigens vorgesehenen Erholungsbereich für Freizeitaktivitäten sowie einen Speisesaal mit einer Kapazität von 340 Personen.

Darüber hinaus verfügt die Einrichtung über einen vollständig ausgestatteten Konferenzsaal mit 240 Sitzplätzen, der für unterschiedlichste Veranstaltungen und Präsentationen genutzt werden kann.

Die multimediale Fassadengestaltung verleiht dem Gebäude bei Nacht eine besondere visuelle Identität und ermöglicht vielfältige Beleuchtungsszenarien sowie Projektionen. Die Beleuchtung des Geländes und des Gebäudes einschließlich der Fassade ist mit bewegungssensorgesteuerter LED-Technologie ausgestattet, wodurch der Energieverbrauch insbesondere während der Tagesstunden deutlich reduziert wird.