Präsident Ilham Aliyev: Wir müssen Aserbaidschan weiterhin in ein Verkehrsdrehkreuz verwandeln

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Wir müssen Aserbaidschan weiterhin in ein Verkehrsdrehkreuz verwandeln“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahresversammlung 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe.

Der Staatschef betonte zudem, dass Aserbaidschans Plan darin bestehe, das durch das Land transportierte Frachtvolumen zu verdoppeln.