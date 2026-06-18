Präsident Ilham Aliyev: Wir müssen Aserbaidschan weiterhin in ein Verkehrsdrehkreuz verwandeln
Baku, 18. Juni, AZERTAC
„Wir müssen Aserbaidschan weiterhin in ein Verkehrsdrehkreuz verwandeln“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahresversammlung 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe.
Der Staatschef betonte zudem, dass Aserbaidschans Plan darin bestehe, das durch das Land transportierte Frachtvolumen zu verdoppeln.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Preis von Azeri Light gefallen
- [12:41]
Neue Europäische Kurznachrichten-Plattform "W-Social" geht an den Start
- 17.06.2026 [21:10]
Obstplantage in Chodschali besichtigt
- 17.06.2026 [20:57]
Aserbaidschan und USA wollen parlamentarische Beziehungen ausbauen
- 17.06.2026 [20:44]
Aserbaidschan und Südkorea führen politische Konsultationen fort
- 17.06.2026 [20:26]
Viehzuchtbetrieb in Chodschali besucht
- 17.06.2026 [20:11]
Infrastruktur für Seidenraupenzucht in Chodschali inspiziert
- 17.06.2026 [19:54]
Aghdara: Koordinierungsstab berät über Entwicklung der befreiten Gebiete
- 17.06.2026 [18:53]
Aserbaidschan und OIC wollen Zusammenarbeit gegen Desinformation stärken
- 17.06.2026 [18:16]
Serie A: Eintracht-Abgang? Krösche trifft finale Entscheidung
- 17.06.2026 [17:45]
Aserbaidschan nimmt am Boxturnier „Olympic Hopes“ in Sarajevo teil
- 17.06.2026 [17:20]
Aserbaidschan will Zusammenarbeit mit koreanischen Unternehmen ausbauen
- 17.06.2026 [17:18]
Aserbaidschan und Guinea bauen Wirtschaftsbeziehungen aus
- 17.06.2026 [16:42]
Aserbaidschan und UNESCO erörtern Schwerpunkte der Zusammenarbeit in Paris
- 17.06.2026 [16:19]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Mitglied des US-Repräsentantenhauses VIDEO
- 17.06.2026 [16:01]
Bolivien und die USA wollen im Kampf gegen Drogenbanden zusammenarbeiten
- 17.06.2026 [15:27]
Welttag zur Bekämpfung der Wüstenbildung und Dürre – am 17. Juni
- 17.06.2026 [15:16]
Baku ist Gastgeber des 8. Dialogs zu Zielen für nachhaltige Entwicklung
- 17.06.2026 [15:01]
Aserbaidschan und Tschad erörtern Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
- 17.06.2026 [14:39]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 17.06.2026 [13:04]
Aserbaidschanischer Leichtathlet gewinnt Silber beim Tunis 2026 Grand Prix
- 17.06.2026 [12:11]
Eigentor und Elfmeter retten Österreich beim WM-Auftakt
- 17.06.2026 [11:20]
Große Rückkehr: Weitere 45 Familien in das Dorf Schukurbeyli angesiedelt
- 17.06.2026 [10:40]
Preis von Azeri Light gibt nach
- 17.06.2026 [10:25]
Deutsches Architekturerbe in Göygöl
- 16.06.2026 [20:43]
Berufungsverfahren zu Beschwerden armenischer Staatsangehöriger fortgesetzt
- 16.06.2026 [19:08]
AZAL führt ersten Linienflug auf der Strecke Baku–Schymkent durch
- 16.06.2026 [18:30]
SOCAR-Präsident trifft Präsidenten und CEO von IPA
- 16.06.2026 [17:27]
Leyla Aliyeva trifft Exekutivsekretär der UN-Klimarahmenkonvention
- 16.06.2026 [17:18]
Deutsche Wirtschaftsvertreter bekräftigen Engagement für chinesischen Markt
- 16.06.2026 [16:24]
RaumfahrtIsar Aerospace verschiebt Raketenstart zum vierten Mal
- 16.06.2026 [16:22]
Leyla Aliyeva trifft UN-Untergeneralsekretärin in Bonn
- 16.06.2026 [16:16]
Aserbaidschanischer Premierminister zu Arbeitsbesuch in Usbekistan
- 16.06.2026 [15:50]
Südostasien-Reise: Bundespräsident Steinmeier in Indonesien empfangen
- 16.06.2026 [15:25]
Hamilton erklimmt Formel-1-Rekordliste
- 16.06.2026 [12:58]
Iran kommt nach zwei Rückständen zurück
- 16.06.2026 [12:30]
Aktueller Preis von Azeri Light
- 16.06.2026 [10:46]
Chinas Industrieproduktion steigt in ersten fünf Monaten um 5,4 Prozent
- 16.06.2026 [10:41]
Türkischer Präsident gratuliert Aserbaidschan zum Nationalen Rettungstag
- 15.06.2026 [20:31]
Deutschland nun Land mit den meisten WM-Toren der Geschichte
- 15.06.2026 [20:19]
Aserbaidschans Verteidigungsminister spricht Pakistan Beileid aus
- 15.06.2026 [20:12]
Iranisches Fußballteam für erstes WM-Spiel in den USA
- 15.06.2026 [19:54]
Aserbaidschans Nachwuchsboxer gewinnen 13 Medaillen in Serbien
- 15.06.2026 [19:38]
Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow besucht Aserbaidschan
- 15.06.2026 [15:51]
Internationales Barbecue-Festival in Schamachi zu Ende gegangen
- 15.06.2026 [15:44]
Aserbaidschans Außenministerium begrüßt Einigung zwischen den USA und Iran
- 15.06.2026 [15:36]
Internationale Konferenz zur Friedensförderung im Südkaukasus in Schuscha
- 15.06.2026 [15:26]
Premierminister Ali Asadov besuchte Grab von Heydar Aliyev in der Ehrenallee
- 15.06.2026 [15:18]