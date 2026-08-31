Präsident Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Kirgisistan eingetroffen VIDEO

Bischkek, 31. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist am 31. August zu einem Arbeitsbesuch in die Kirgisische Republik eingetroffen, um an den Veranstaltungen der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) teilzunehmen.

Am Internationalen Flughafen „Manas“ war zu Ehren des Staatsoberhauptes eine Ehrenwache angetreten.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva wurden vom Vorsitzenden des Ministerkabinetts und Leiter der Präsidialverwaltung der Kirgisischen Republik, Adylbek Kasymaliev, empfangen.