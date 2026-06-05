Moskau, 5. Juni, AZERTAC

„Der gegenwärtige außenpolitische Kurs Armeniens, der auf den Westen ausgerichtet ist, kommt nicht überraschend“, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen am Rande des 29. Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg.

„Daran ist nichts Außergewöhnliches. Die politischen Kräfte, die den derzeitigen armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan unterstützen, sprechen schon seit Langem offen darüber“, betonte er.

Mit Blick auf einen möglichen Beitritt Armeniens zur Europäische Union erklärte der russische Staatschef, Moskau gehe davon aus, dass zu dieser Frage ein Referendum abgehalten werde.

„Premierminister Nikol Paschinjan selbst hat kürzlich erklärt, dass er ein Referendum über den Beitritt Armeniens zur Europäischen Union für notwendig hält. Wir haben nur eine Bitte – führen Sie es so bald wie möglich durch“, sagte der russische Präsident.

Putin erinnerte zudem an die Umstände des Beitritts Armeniens zur Eurasische Wirtschaftsunion. Seinen Worten zufolge habe Russland die Aufnahme Armeniens in den Integrationsverbund auf Wunsch Jerewans unterstützt.

„Was Armenien betrifft, so hat Russland auf Wunsch Armeniens auf dessen Beitritt zur Eurasischen Wirtschaftsunion gedrängt, obwohl Armenien hinsichtlich einer Reihe wirtschaftlicher Kennzahlen nicht vollständig in das Gesamtbild passte“, fügte der russische Staatschef hinzu.