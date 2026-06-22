Präsident Usbekistans empfängt aserbaidschanischen Botschafter

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, hat den aserbaidschanischen Botschafter Huseyn Guliyev anlässlich der Beendigung seiner diplomatischen Mission empfangen.

Beide Seiten hoben den intensiven politischen Dialog auf höchster Ebene sowie auf weiteren Ebenen hervor. Dabei wurden insbesondere die bedeutenden Fortschritte in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen betont, darunter die mehrfach gestiegenen bilateralen Handelsumsätze in den vergangenen Jahren, die Gründung von 280 Unternehmen mit aserbaidschanischem Kapital sowie die Einrichtung einer gemeinsamen Investitionsgesellschaft.

Darüber hinaus wurde die laufende Zusammenarbeit in den Bereichen Geologie, Landwirtschaft, Verkehr, Stadtentwicklung, Textilindustrie, Pharmaindustrie und weiteren Wirtschaftszweigen gewürdigt. Ebenfalls positiv hervorgehoben wurden die erfolgreichen Kultur- und Humanitäraustauschprogramme zwischen beiden Staaten.

Dabei würdigte Mirziyoyev die Verdienste des Botschafters um die Entwicklung der strategischen Partnerschaft zwischen Usbekistan und Aserbaidschan. Zum Abschluss des Treffens wurde Huseyn Guliyev mit dem Orden Mehnat Shuhrati ausgezeichnet.