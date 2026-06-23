Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans besuchen zerstörte Gebiete in Füsuli VIDEO

Füsuli, 23. Juni, AZERTAC

Der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, und der Präsident Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, haben am 23. Juni zerstörte Gebiete in der Stadt Füsuli besucht.

Emin Huseynov, Sonderbeauftragter des aserbaidschanischen Präsidenten für die Bezirke Aghdam, Füsuli und Khojavend, informierte den turkmenischen Staatschef über die Zerstörungen und Verwüstungen, die während der 30-jährigen Besatzung des Bezirks Füsuli durch die armenischen Streitkräfte verursacht wurden. Zudem gab er Informationen über die laufenden und geplanten Wiederaufbauarbeiten, die auf Grundlage des Generalplans der Stadt umgesetzt werden.