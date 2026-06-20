Preis für aserbaidschanisches Öl gestiegen

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Der Preis für aserbaidschanisches Rohöl ist auf dem Weltmarkt gestiegen.

Wie AZERTAC berichtet, verteuerte sich ein Barrel der Rohölsorte Azeri Light um 2,89 US-Dollar beziehungsweise 3,61 Prozent auf 82,95 US-Dollar.

Der niedrigste Preis für Azeri Light wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar pro Barrel registriert. Den Höchststand erreichte die Ölsorte im Juli 2008 mit 149,66 US-Dollar pro Barrel.