Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent nachgegeben
Baku, 5. Juni, AZERTAC
Die Ölpreise zeigten sich an den Börsen volatil, wie AZERTAC berichtete.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 93,03 US-Dollar. Das waren 0,01 US-Dollar weniger als am Vortag.
Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,38 US-Dollar auf 95,41 Dollar.
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