Premierminister: Industrielle Zusammenarbeit stärkt Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Belarus

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Industrielle Zusammenarbeit und neue Projekte spielen eine entscheidende Rolle als strategischer Wachstumsschwerpunkt der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Aserbaidschan und Belarus. Das erklärte der belarussische Premierminister Alexander Turchin bei einem Treffen mit der aserbaidschanischen Delegation.

Turchin betonte, dass beide Länder eine langjährige und stabile Partnerschaft verbinde. Die Ausweitung des bilateralen Handels sowie die Umsetzung neuer Industrieprojekte würden beiden Seiten zugutekommen.

Besonders hob er die Perspektiven einer gemeinsamen Produktion im Rahmen der industriellen Zusammenarbeit hervor, darunter die von Maschinen und Anlagen, Spezialausrüstung und kommunaler Technik.

Der Premierminister unterstrich, dass eine Vertiefung der Zusammenarbeit zum Wachstum des Handels zwischen Belarus und Aserbaidschan, zur Ausweitung gemeinsamer Investitionsprojekte sowie zur Gründung neuer Joint Ventures beitragen werde. In diesem Zusammenhang wurde auch die Bedeutung der Weiterentwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen für die Umsetzung neuer industrieller Kooperationsinitiativen und konkreter Projekte betont.