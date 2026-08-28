Qarabağ scheidet aus Conference League aus

Baku, 28. August, AZERTAC

Qarabağ Ağdam aus Aserbaidschan ist aus der UEFA Conference League ausgeschieden.

Im Play-off-Rückspiel unterlag der Klub aus Agdam dem niederländischen Twente Enschede im Tofig-Bahramov-Stadion in Baku mit 1:4 nach Verlängerung.

Qarabağ ging durch Kadi Borges (59.) in Führung. Twente drehte die Partie durch Marco Pjaca (79.) und Max Bruns (90.+2) und erzwang damit die Verlängerung. Dort trafen Wout Weghorst (94.) und Younes Taha (114.) für die Gäste.

Qarabağs Marko Janković sah in der 106. Minute nach seiner zweiten Gelben Karte die Rote Karte.

Trotz des 1:0-Auswärtssiegs im Hinspiel schied Qarabağ mit einem Gesamtergebnis von 2:4 aus. Twente Enschede qualifizierte sich für die Ligaphase der UEFA Conference League.