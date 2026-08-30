„Qarabağ“ verpflichtet ehemaligen Spieler von „Manchester City“ auf Leihbasis

Baku, 30. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische Fußballklub „Qarabağ“ hat einen weiteren Transfer getätigt.

Nach Angaben des Klubs aus Ağdam wurden die Verhandlungen mit dem zyprischen Verein APOEL erfolgreich abgeschlossen. Der brasilianische Mittelfeldspieler Diego Rosa wechselt auf Leihbasis zu „Qarabağ“.

Die Vereinbarung sieht vor, dass „Qarabağ“ nach Ablauf der einjährigen Leihe die Möglichkeit hat, den 23-jährigen Mittelfeldspieler fest zu verpflichten.

Rosa wechselte 2021 von „Grêmio“ zu „Manchester City“ und spielte anschließend für „Lommel“ (Belgien), „Vizela“ (Portugal), „Bahia“ und „Internacional“ (beide Brasilien). 2025 schloss er sich APOEL an.

Der Mittelfeldspieler absolvierte zudem Einsätze für die brasilianischen U16- und U17-Nationalmannschaften.