Raketen schlagen nahe aserbaidschanischer Botschaft in Kiew ein

Kiew, 24. Mai, AZERTAC

Bei massiven Raketenangriffen der russischen Armee auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind mehrere Raketen in der Nähe der Botschaft Aserbaidschans eingeschlagen. Nach Angaben des AZERTAC-Sonderkorrespondenten wurden dabei Fenster der diplomatischen Vertretung beschädigt.

Bei den Angriffen kamen laut Bürgermeister Klitschko mindestens zwei Menschen ums Leben, mehr als 40 weitere wurden verletzt. In der Nähe der Botschaft wurden zudem ein Markt sowie ein Einkaufszentrum zerstört.

Wie ein Sprecher der örtlichen Militärverwaltung mitteilte, waren vor allem die Stadtbezirke Schewtschenkiwsky, Dniprowsky und Podilsky betroffen.

Das Onlineportal "The Kyiv Independent" sprach von "einer Reihe von Explosionen" in der Hauptstadt. "Times of Ukraine" berichtete im Onlinedienst Telegram von Bränden, darunter auch einer in der Nähe des Regierungsviertels.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj gewarnt, es sei mit einem russischen Angriff mit der neuen Oreschnik-Mittelstreckenrakete zu rechnen. Er berief sich dabei auf Geheimdienstinformationen. Die russische Oreschnik-Rakete ist eine atomwaffenfähige Mittelstreckenrakete, die nach Angaben des Kreml eine Geschwindigkeit von mehr als 12.000 Kilometern pro Stunde und Ziele in 3.000 bis 5.500 Kilometer Entfernung erreichen kann.