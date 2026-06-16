RaumfahrtIsar Aerospace verschiebt Raketenstart zum vierten Mal

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Das bayerische Raumfahrt-Unternehmen Isar Aerospace hat den geplanten zweiten Start seiner Trägerrakete Spectrum zum vierten Mal verschoben.

Grund war ein technische Problem am Treibstoffsystem, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilte. Weitere Erläuterungen gab es in der kurzen Mitteilung nicht. Ursprünglich war der zweite Testflug vom Startgelände im norwegischen Andøya für Anfang dieses Jahres geplant. Die Spectrum soll nach Serienreife zivile und militärische Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen bringen. Isar Aerospace hat nach eigenen Angaben bereits Aufträge bis zum Jahr 2028 erhalten.