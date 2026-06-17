Regierungsparteien Aserbaidschans und Kambodschas wollen Zusammenarbeit ausbauen

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Die regierende Partei Neues Aserbaidschan (PNA) und die Kambodschanische Volkspartei (CPP) wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen.

Bei einem Treffen zwischen dem stellvertretenden PNA-Vorsitzenden Tahir Budagov und einer Delegation unter Leitung des zweiten Vizepräsidenten des kambodschanischen Senats, Tun Vathana, wurden die bilateralen Beziehungen sowie die parteipolitische Zusammenarbeit erörtert.

Beide Seiten betonten die Bedeutung gegenseitiger Besuche und sprachen über die Möglichkeit eines Kooperationsabkommens zwischen den beiden Parteien. Zudem hoben sie die Unterstützung ihrer Länder füreinander auf internationaler Ebene hervor.