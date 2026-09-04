Renat Dadaschov wechselt zu ukrainischem Klub

Baku, 4. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Nationalspieler Renat Dadaschov hat einen neuen Verein gefunden. Nach Informationen von AZERTAC hat sich der 27-jährige Stürmer mit dem ukrainischen Klub Bukowyna Tscherniwzi geeinigt.

Der erfahrene Angreifer soll in den kommenden zwei bis drei Tagen einen Vertrag bei seinem neuen Verein unterzeichnen. Einzelheiten des Vertrags sind noch nicht bekannt.

Bukowyna ist in dieser Saison in die ukrainische Premier League aufgestiegen und belegt derzeit mit fünf Punkten den achten Tabellenplatz.

Dadaschov spielte zuletzt beim polnischen Klub Motor Lublin, den er am Ende der vergangenen Saison verließ.