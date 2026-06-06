Russischer Vizeaußenminister: Öffnung von Grenzen ist entscheidend für Verkehrsanbindung im Südkaukasus

Moskau, 6. Juni, AZERTAC

Russland betrachtet die regionale Beratungsplattform „3+3“ als wichtigen Mechanismus zur Förderung von Zusammenarbeit, Stabilität und wirtschaftlicher Entwicklung im Südkaukasus.

Dies erklärte der stellvertretende Außenminister der Russischen Föderation Mikhail Galuzin bei einer Sitzung im Rahmen des Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF-2026) in St. Petersburg.

Er betonte, dass die Entwicklung von Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsverbindungen das wirtschaftliche Potenzial der Region freisetzen und den Südkaukasus zu einem globalen Transit- und Logistikknotenpunkt machen könne. Entscheidend sei dabei die Öffnung der Grenzen in der Region.

Farida Abdullayeva