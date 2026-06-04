Russisches Außenministerium spricht sich für Wiederaufnahme kultureller Zusammenarbeit mit Aserbaidschan aus

Moskau, 4. Juni, AZERTAC

Russland unterstützt eine schrittweise und umfassende Entwicklung der bilateralen Beziehungen mit Aserbaidschan und hält die Wiederaufnahme der kulturell-humanitären Zusammenarbeit für notwendig.

Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bei einem Briefing im Rahmen des Sankt-Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF-2026).

Nach ihren Angaben sei eine vollständige Wiederherstellung der Zusammenarbeit im kulturell-humanitären Bereich nach einer Pause erforderlich und liege im Interesse beider Völker. Sie betonte zudem, dass entsprechende Initiativen bereits auf höchster Ebene diskutiert worden seien.

Laut Sacharowa verfolgt Moskau das Ziel, die Beziehungen in allen Bereichen weiter zu entwickeln.