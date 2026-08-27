Sabah FK erhält fünf Millionen Manat staatliche Unterstützung

Baku, 27. August, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat eine Anordnung zur finanziellen Unterstützung des Fußballklubs „Sabah“ unterzeichnet.

Demnach werden dem Klub aus dem Reservefonds des Präsidenten, der im Staatshaushalt 2026 vorgesehen ist, 5 Millionen Manat zur Verfügung gestellt. Anlass ist die erstmalige Qualifikation des Landesmeisters für die Ligaphase der UEFA Champions League.

„Sabah“ hatte sich in den Play-offs gegen den israelischen Klub „Hapoel“ Beer Sheva mit einem Gesamtergebnis von 6:4 nach zwei Spielen durchgesetzt und damit den Einzug in die Ligaphase geschafft.

Das Finanzministerium wurde mit der Bereitstellung der Mittel beauftragt. Das Ministerkabinett soll die sich aus der Anordnung ergebenden weiteren Fragen regeln.