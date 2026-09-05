Sabah“ investiert zehn Millionen Manat in Nachwuchsfußball

Baku, 5. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Fußballklub „Sabah“ will zehn Millionen Manat (rund 5,3 Millionen Euro) in die nachhaltige Entwicklung des Nachwuchsfußballs investieren. Dafür soll das Programm „Sabah Football Academy Future Talents“ ins Leben gerufen werden.

Das Startkapital von zehn Millionen Manat setzt sich aus fünf Millionen Manat staatlicher Unterstützung und weiteren fünf Millionen Manat aus Mitteln des Klubs zusammen. Die staatliche Förderung war nach der Qualifikation von „Sabah“ für die Ligaphase der UEFA-Champions League gewährt worden.

Die Mittel sollen nicht aufgebraucht, sondern professionell verwaltet und langfristig vermehrt werden. Geplant sind Investitionen in die Fußballinfrastruktur, die Förderung und Ausbildung junger Talente, moderne Trainingsmethoden sowie Sportwissenschaft, medizinische Betreuung, Leistungsanalyse und Bildungsprogramme.

Der Klub will landesweit Talente fördern und unabhängig von ihrer Herkunft oder den finanziellen Möglichkeiten ihrer Familien gleiche Entwicklungschancen schaffen. Langfristig soll die Akademie zu einem führenden Zentrum der Fußballausbildung im Südkaukasus und in Zentralasien werden.