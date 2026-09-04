Sahiba Gafarova: Blockfreien-Parlamentsnetzwerk gewinnt unter Aserbaidschans Vorsitz an Dynamik

Baku, 4. September, AZERTAC

„Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen internationalen und regionalen parlamentarischen Organisationen schafft Möglichkeiten für den Erfahrungsaustausch, die gemeinsame Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und dafür, dass die Prioritäten verschiedener Regionen stärker auf der globalen Agenda berücksichtigt werden“, sagte die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova bei einem Treffen mit Leitern und Vertretern diplomatischer Missionen in Genf im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Sie hob zudem die internationale Tätigkeit des aserbaidschanischen Parlaments und seine Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen und internationalen parlamentarischen Organisationen hervor. Besonderes Augenmerk legte sie dabei auf das 2021 auf Initiative des Präsidenten Ilham Aliyev gegründete Parlamentarische Netzwerk der Bewegung der Blockfreien Staaten.

Gafarova betonte zudem, dass der aserbaidschanische Vorsitz der Tätigkeit des Netzwerks einen wichtigen Impuls verliehen habe. Dies habe zur Entwicklung seiner institutionellen Strukturen und zur Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit regionalen und internationalen parlamentarischen Organisationen beigetragen.

Die Parlamentssprecherin wies außerdem darauf hin, dass die vom Parlamentarischen Netzwerk der Bewegung der Blockfreien Staaten organisierten Veranstaltungen mehr als 1.000 Teilnehmer zusammengebracht haben, darunter Parlamentspräsidenten und Abgeordnete aus mehr als 70 Ländern.