Sahiba Gafarova: Parlamentarische Diplomatie stärkt Dialog und Zusammenarbeit

Baku, 4. September, AZERTAC

Die parlamentarische Diplomatie leistet nach den Worten der aserbaidschanischen Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, einen wichtigen Beitrag zu Dialog und Zusammenarbeit zwischen Staaten. Bei einem Besuch an der Universität Genf betonte sie, dass die interparlamentarische Zusammenarbeit Vertrauen fördern und neue Wege der Kooperation eröffnen könne.

Der Austausch von Erfahrungen und die gemeinsame Suche nach Lösungen für Herausforderungen trügen dazu bei, Missverständnisse zu überwinden und das gegenseitige Vertrauen zu stärken. Parlamentarische Diplomatie könne den Dialog auch bei politischen Differenzen aufrechterhalten und damit sowohl die bilateralen Beziehungen als auch die Zusammenarbeit auf regionaler und internationaler Ebene fördern.

Gafarova unterstrich zudem, dass dauerhafter Frieden nicht nur politische Vereinbarungen, sondern auch Sicherheit, Wohlstand und Vertrauen in staatliche Institutionen erfordere. Internationale parlamentarische Zusammenarbeit sei daher ein wichtiges Instrument für Frieden und nachhaltige Entwicklung.