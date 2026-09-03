Sahiba Gafarova: Parlamentarische Diplomatie stärkt multilaterale Zusammenarbeit

Baku, 3. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, hat bei einem Arbeitsbesuch in der Schweiz die Generaldirektorin des UN-Büros in Genf, Tatiana Valovaya, getroffen.

Im Mittelpunkt standen Aserbaidschans Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen sowie die Rolle der parlamentarischen Diplomatie bei der Förderung des Multilateralismus.

Gafarova hob die Bedeutung des neu gegründeten Parlamentarischen Netzwerks der Bewegung der Blockfreien Staaten sowie der Interparlamentarischen Union (IPU) hervor. Beide Seiten betonten die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit zwischen der UNO und der IPU und erörterten die Rolle der Parlamente bei der Stärkung demokratischer Regierungsführung.