Samir Scharifov: Handel zwischen Aserbaidschan und Belarus um über 11 Prozent gestiegen

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Belarus entwickeln sich erfolgreich, gestützt auf gegenseitiges Vertrauen und einen hochrangigen politischen Dialog zwischen dem Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev und dem Präsidenten von Belarus Alexander Lukaschenko. Das erklärte der aserbaidschanische stellvertretende Premierminister Samir Scharifov bei der 16. Sitzung der zwischenstaatlichen Kommission für Handels- und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Belarus.

Er betonte, dass die zwischenstaatliche Kommission eine wichtige Rolle bei der Förderung der bilateralen Zusammenarbeit und der Umsetzung gemeinsamer Projekte spiele.

Trotz der anhaltenden globalen wirtschaftlichen Herausforderungen entwickelten sich die Handelsbeziehungen weiter positiv. Der bilaterale Handelsumsatz sei in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 11 Prozent gestiegen und habe 158 Millionen US-Dollar erreicht, so Scharifov.

Als wichtigen Motor der bilateralen Handelsbeziehungen nannte er das aserbaidschanische Handelshaus in Belarus. Dieses trage zur Förderung aserbaidschanischer Produkte, zur Ausweitung der Exporte und zur Stärkung der Geschäftsbeziehungen auf dem belarussischen Markt bei.