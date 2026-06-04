„Schah Denis“ – 30 Jahre ein Energie-Großprojekt

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Das Gas-Kondensat-Feld „Schah Denis“ feiert 2026 sein 30-jähriges Bestehen.

Seit Produktionsbeginn wurden rund 271 Milliarden Kubikmeter Gas und etwa 53 Millionen Tonnen Kondensat gefördert. Allein 2025 lag die Gasproduktion bei rund 27 Milliarden Kubikmetern.

Das Feld zählt zu den weltweit produktivsten, mit 17 der 20 leistungsstärksten bp-Bohrungen. Aktuell liegt die Tagesproduktion bei rund 28.000 Barrel Öläquivalent pro Tag.

„Schah Denis“ versorgt seit 2006 über die Südkaukasus-Pipeline regionale Märkte und seit 2018 auch Europa über den Südlichen Gaskorridor.

Das Projekt gilt als eines der wichtigsten Energievorhaben Aserbaidschans und stärkt die Rolle des Landes als Gasexporteur.