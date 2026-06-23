Schuscha: Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow besuchen Bulbul-Hausmuseum VIDEO

Schuscha, 23. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, haben das Bulbul-Hausmuseum in Schuscha besucht.

Der Abgeordnete des aserbaidschanischen Parlament Polad Bülbüloğlu informierte Serdar Berdimuhamedow darüber, dass der berühmte Musiker Bülbül in diesem Haus geboren wurde und seine Kindheit dort verbracht hat. Auf Anweisung des Nationalleaders Heydar Aliyev wurde 1982 durch einen Beschluss des Exekutivkomitees des Volksdeputierten-Sowjets der Stadt Schuscha das Geburtshaus von Bülbül in ein Hausmuseum umgewandelt.

Das Gebäude wurde in den Jahren 1982–1983 renoviert, eine museale Ausstellung eingerichtet und ein Verwaltungsgebäude gegenüber errichtet. Das Hausmuseum musste im Jahr 1992 infolge der durch armenische Streitkräfte verursachten Zerstörung während des Ersten Karabachkriegs geschlossen werden.

Nach der Befreiung von Schuscha begannen umfassende Restaurierungsarbeiten am Hausmuseum sowie an anderen historischen und kulturellen Denkmälern. Nach Abschluss der Arbeiten wurde das Museum im August 2021 wiedereröffnet.

Im Hof des Museums wurde eine neue Büste von Bülbül aufgestellt. Die während der Besatzung beschädigte Originalbüste wurde als Beweis für die begangenen Vandalenakte aufbewahrt.