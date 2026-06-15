Senatorin Nathalie Goulet sieht Baku als treibende Kraft des Normalisierungsprozesses

Paris, 15. Juni, AZERTAC

Die französische Senatorin Nathalie Goulet hat Aserbaidschan als eine der wichtigsten treibenden Kräfte im Normalisierungsprozess mit Armenien bezeichnet.

Gegenüber AZERTAC erklärte sie, Baku spiele eine zentrale Rolle bei der Annäherung zwischen den beiden Ländern. Zugleich betonte sie, dass für einen erfolgreichen Friedensprozess auch die konstruktive Beteiligung Armeniens erforderlich sei.

Nach Ansicht der Senatorin könnten die derzeitigen Entwicklungen in naher Zukunft zur Unterzeichnung eines endgültigen Friedensabkommens führen. Die Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sei für Stabilität, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung im Südkaukasus von großer Bedeutung.