Serdar Berdimuhamedow: Turkmenisch-aserbaidschanische Zusammenarbeit entspricht langfristigen Interessen unserer Länder

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Die Zusammenarbeit zwischen Turkmenistan und der Republik Aserbaidschan wird sich in allen wesentlichen Bereichen weiterentwickeln.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte dies der Präsident Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow in seinem Pressestatement gemeinsam mit dem Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev.

Er betonte zudem, dass dies den langfristigen Interessen unserer Länder und Völker entspricht.