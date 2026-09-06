Sieger des „IRONMAN 70.3“ in Baku ausgezeichnet

Baku, 6. September, AZERTAC

In Baku sind die Sieger des erstmals in der aserbaidschanischen Hauptstadt ausgetragenen „IRONMAN 70.3“ ausgezeichnet worden. Bei den Männern gewann der US-Amerikaner Maksym Kriat in 4 Stunden, 1 Minute und 21 Sekunden. Der Kroate Matej Jukić erzielte mit 4:01:20 die beste Gesamtzeit.

Die 25 besten Männer und Frauen qualifizierten sich für die Weltmeisterschaften 2027 in den USA.

An dem Wettbewerb nahmen rund 1.500 Triathleten aus 62 Ländern teil. Auf dem Programm standen 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen.