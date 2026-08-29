Sommer-Sportfestival im „Sea Breeze“-Areal zu Ende gegangen

Baku, 29. August, AZERTAC

Am 27. und 28. August fand im „Sea Breeze“-Areal ein Sommer-Sportfestival statt, das vom Ministerium für Jugend und Sport organisiert wurde.

Wie AZERTAC berichtet, besuchte der Minister für Jugend und Sport, Farid Gayibov, das Festival und verfolgte die Vorführungen der Teilnehmer.

Während des zweitägigen Festivals wurden Vorführungen in insgesamt 16 Sportarten präsentiert: 3x3-Basketball, Rugby, Tischtennis, Badminton, Volleyball, Tauziehen, Ringen, Judo, Taekwondo, Capoeira, Sumo, Aikido, Jiu-Jitsu, Karate, Mas-Wrestling und Rudern.

In der offenen Sportzone des Festivals hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und neue Sportarten kennenzulernen.