SpaceX schließt Milliarden-Vertrag mit Google

Baku, 6. Juni, AZERTAC

In den USA haben das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk und der Internetkonzern Google einen Milliarden-Vertrag geschlossen.

Aus Unterlagen für den geplanten Börsengang von SpaceX geht hervor, dass Google in den kommenden Jahren 920 Millionen Dollar pro Monat für Rechenleistung von SpaceX bezahlt. Google braucht Computer-Kapazitäten für seine Dienste mit Künstlicher Intelligenz. Die KI-Firma "Anthropic" hatte bereits einen ähnlichen Vertrag mit SpaceX abgeschlossen.

Musk hatte seine eigene KI-Firma "xAI" jüngst mit SpaceX fusioniert. xAI investierte zuletzt Milliardensummen in den Ausbau von Rechenleistung. Musk plant nach eigenen Worten, mittelfristig Datenzentren im Weltall zu errichten. Bei dem für kommende Woche geplanten Börsengang von SpaceX werden eine Gesamtbewertung von 1,7 Billionen Dollar und Rekordeinnahmen von 75 Milliarden Dollar angestrebt.