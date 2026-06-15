Staats- und Regierungschefs führender Industrienationen treffen sich zu G7-Gipfel in Evian

Baku, 15. Juni, AZERTAC

Im französischen Evian beginnt heute der G7-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs führender Industrienationen.

Bei der dreitätigen Veranstaltung soll es unter anderem um die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in der Ukraine gehen, ebenso um die damit zusammenhängende weltwirtschaftliche Situation. Ein weiteres Thema wird die Entwicklung künstlicher Intelligenz sein.