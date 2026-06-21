Stichwahl: Kolumbien wählt neuen Präsidenten

Baku, 21. Juni, AZERTAC

In Kolumbien wird heute in der zweiten Runde ein neuer Präsident gewählt.

Rund 41 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In der Stichwahl tritt der linke Senator Cepeda gegen den rechtsgerichteten Anwalt de la Espriella an. Im ersten Durchgang Ende Mai hatte de la Espriella vorn gelegen, auch in Umfragen führte er zuletzt. Konkret geht es um die Nachfolge des scheidenden, linksgerichteten Amtsinhabers Petro.