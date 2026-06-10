Südafrika: Bewaffnete erschießen bei Angriff in Armensiedlung nahe Johannesburg 12 Menschen

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Nahe der südafrikanischen Metropole Johannesburg haben Bewaffnete zwölf Menschen erschossen.

Nach Polizeiangaben waren mehr als zehn Personen an dem Überfall auf eine Armensiedlung beteiligt. Sie hätten an mehreren Orten das Feuer auf die Bewohner eröffnet und seien anschließend geflohen. Das Motiv sei bisher nicht bekannt.