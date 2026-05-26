Telefonat zwischen Premierminister Ali Asadov und Ministerpräsident Russlands

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische Premierminister Ali Asadov hat am 26. Mai ein Telefongespräch mit dem Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation Michail Mischustin geführt.

Die Regierungschefs tauschten sich ausführlich über wichtige Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Russland sowie über gemeinsame Projekte in verschiedenen Sektoren aus.

Beide Seiten bekräftigten ihr Interesse an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der bilateralen Zusammenarbeit in vielen Bereichen.