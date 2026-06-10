Transkaspisches Forum 2026 in Washington eröffnet

Washington, 10. Juni, AZERTAC

In der US-Hauptstadt Washington hat das traditionelle Transkaspische Forum 2026 begonnen.

Die vom Politikzentrum für den Kaspischen Raum organisierte Veranstaltung bringt hochrangige Vertreter aus Aserbaidschan, den USA, Kasachstan, Turkmenistan und weiteren Ländern sowie regionale und internationale Entscheidungsträger zusammen.

Das diesjährige Forum findet anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Politikzentrums für den Kaspischen Raum statt. Auf dem Programm stehen Diskussionsrunden zu den Themen „Strategische Konnektivität und der Mittlere Korridor“, „Energie und kritische Mineralien“ sowie „Digitale Transformation und industrielle Künstliche Intelligenz“.